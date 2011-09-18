Libya'ya yardım götüren Türk uçağına ateş açıldı

T24 - Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki kargo uçağı Libya'da iki ayrı bölgeye paraşütle 14 ton gıda malzemesi bıraktı. Anadolu Ajansı ekibinin de içinde bulunduğu uçağa uçaksavarlarla ateş açıldı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ziyareti sırasında kararlaştırılan Libya'ya havadan gıda yardımı ulaştırılmasına başlandı.



Ankara Etimesgut Askeri Hava Üssü'nden dün Hv. Plt. Bnb. Hilmi Kadir Kavuncu ve Hv. Plt. Bnb. Murat Mocan sorumluluğunda havalanan C-130 ve C-160 tipi iki kargo uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Havada İkmal Bakım ve Depo Komutanlığı ekipleriyle beraber dün akşam saatlerinde Bingazi'ye geldi.



Bingazi Askeri Havalimanından TSİ 05.00 sıralarında havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Kızılay tarafından hazırlanan gıda maddelerini Nijer sınırı yakınlarındaki Katrub yerleşim yerinin güneyine bıraktı. UGK yetkilileriyle temasa geçen uçak, malzemelerin yerine ulaştığının belirlenmesinin ardından Bingazi Askeri Havalimanına döndü.

Uçak isabet almadı



Havalimanından TSİ 06.00 civarında havalanan C-160 tipi kargo uçağına Bingazi'de bulunan AA ekibi de bindi. Yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından Sirte'nin güneyinde bulunan Waddan yerleşim yeri yakınlarına gelen uçakta bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Havada İkmal Bakım ve Depo Komutanlığı ekipleri malzemeleri belirlenen koordinatta paraşütle attı.



Malzemelerin atılmasının ardından aynı rotadan dönüşe geçen uçağa uçaksavarlarla ateş açıldı. Kokpitten uçaksavar mermilerinin görülmesinin ardından rotasını değiştiren uçak, hızla yükselerek Bingazi Askeri Havalimanına döndü. Havalimanında yapılan incelemede uçağın isabet almadığı belirlendi.



Ateşi açanların doğrudan kanatları hedef aldığı ancak uçağın kargosunu da boşaltmış olması sayesinde hızlı manevra yaparak ateşten kurtulduğu belirtildi.



Uçaksavarlarla ateş edilen bölgenin koordinatları ilgili birimlere iletilirken, saldırının Kaddafi'ye bağlı güçler tarafından yapılıp yapılmadığı da UGK yetkilileri tarafından soruşturuluyor.

Yardımlar devam edecek



Burada Ulusal Geçiş Konseyi askeri yetkilileriyle toplantı yapan Türk yetkililer, yardımların güvenlik nedeniyle sabah gün doğumu sırasında Sirte'nin güneyindeki Waddan yerleşim yeri ve Nijer sınırında belirlenen bölgelere atılmasını kararlaştırdı.



Uçakların hareketinden önce Bingazi Askeri Havalimanında AA muhabirine açıklama yapan Hv. Plt. Bnb. Murat Mocan, Libyalı yetkililerle yaptıkları müzakerede güvenli hareket için sabah erken saatlerinin belirlendiğini söyledi.



221 ve 222. filo komutanlığı olarak 18 personelle atışı icra edeceklerini belirten Mocan, "Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra yurtdışında ilk defa atış icra etmenin gurur ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.



Mocan, Libyalı yetkililerin toplam 22 tonluk malzeme talep ettiğini bu atışta bu miktarın 14 tonunu atacaklarını ifade ederek, müteakip günlerde de atışların yapılmasının planlandığını anlattı.