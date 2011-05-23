-LİBYA'YA TAARRUZ HELİKOPTERİ PARİS (A.A) - 23.05.2011 - Fransa'nın, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere karşı yürütülen NATO operasyonlarında kullanılmak üzere Libya'ya taarruz helikopterleri göndereceği bildirildi. Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, 12 helikopterin Fransız savaş gemisi Tonnere ile 17 Mayıs'ta yola çıktığını yazdı. Gazeteye göre konuya yakın bir kaynak, helikopterleri Tonnere'den kullanmanın olay yerine daha yakın olmayı sağlayacağını söyledi. NATO, Libya'da operasyonlarına geçen mart ayında başlamıştı.