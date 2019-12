-LİBYA'YA SİLAH SATIŞI ASKIDA BRÜKSEL (A.A) - 23.02.2011 - Libya'ya yaptırımları tartışmaya başlayan AB, öncelikli olarak bu ülkeye her türlü silah satışını askıya aldı. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, "Bugün aldığım bilgiye göre tüm AB üyeleri, Libya'ya her türlü silah satışını ve satış iznini askıya almış durumda" dedi. 2009 yılı verilerine göre Libya'ya en fazla silah satan AB üyeleri arasında 112 milyon avroyla (askeri uçak) İtalya, 80 milyon avroyla (ateşli silahlar) Malta, 53 milyon avroyla (elektronik sinyal karıştırıcıları) Almanya, 30,5 milyon avroyla Fransa, 25,5 milyon avroyla İngiltere ve 22 milyon avroyla Belçika bulunuyor. -ANTALYA'YA 173 KİŞİ GELDİ- Libya'dan gelen ve Antalya Havalimanı'na inen uçakta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 167'si Türk, toplam 173 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Memphis Havayolları'na ait uçakla Antalya Havalimanı'na iniş yapan yapan yolcuların 167'sinin Türk vatandaşı, ikisinin Suriye, ikisinin Gine, birinin Fas, birinin de Gambia uyruklu olduğu tespit edildi. Rönesans İnşaat firmasının personeli ile aileleri olduğu bildirilen Türk ve yabancı yolcular, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından çıkış yapmaya başladı. İşçilerle birlikte gelen, 1985 yılından beri Libya'da çalıştığını belirten firmanın personel şefi Orhan Kahveci, AA muhabirine, olaylar sırasında Libya polisi, askeri ve halkının Türklere çok iyi davrandığını anlattı. Kahveci, ''Türk işçiler tahliye ediliyor. Mısır'dan kiralanan charter uçağıyla geliyorlar. Mısır'a da geçenler oldu. Parti parti geliyorlar'' dedi. Şirketlerinde 3 bin işçinin çalıştığını, bunların bin 300'ünün Türk olduğunu kaydeden Kahveci, diğer işçilerinin de gruplar halinde getirilmesinin beklendiğini söyledi. -67 TÜRK İSTANBUL'DA- Libya Havayolları'na ait tarifeli uçakla 67 Türk, Trablus'tan İstanbul'a geldi. Libya'daki olaylar nedeniyle ülkeden ayrılarak LN 192 sefer sayılı Libya Havayolları uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Türkler, yakınları tarafından sevinç gözyaşları ile karşılandı. Yolculardan Özkan Tetik, 21 Şubattan beri Trablus Havalimanı'nda mahsur kaldıklarını belirterek, ''Aç, susuz kaldık, her şeyin fiyatı arttı. Havalimanına bileti olan ve uçuş tarihi gelen kişileri alıyorlar. Herkes dışarıda bekliyor. Hiçbir yetkiliden yardım görmedik, bulabildiğimiz ilk biletle Türkiye'ye geldik'' dedi. Libya'da işçi olarak çalıştığını belirten Cemal Yamur, ülkede şartların çok zor olduğunu ifade ederek, ''Bilet alamayan, pasaportu kaybolan, hava alanına ulaşamayan Türkler olduğunu duyduk. Kendi imkanımızla hava alanına geldik. Dünden itibaren Mısırlılar hava alanına çok yoğun şekilde geldi, hava alanını adeta işgal ettiler. Türkler dışarıda kalmış durumda'' diye konuştu. Yamur, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin konuşmasının ardından Libyalıların Trablus sokaklara döküldüğünü belirterek, 'Kaddafi'nin televizyon konuşmasının ardından herkes Trablus sokaklarına döküldü. Kaddafi yanlıları sabaha kadar kutlama gösterileri yaptı. Zaten Trablus'ta Kaddafi yanlıları var'' dedi. -TÜRK KIZILAYI'NCA KARŞILANACAK- Türk Kızılayı, Libya'da meydana gelen olayların ardından tahliye edilen Türkler için Marmaris'te karşılama organizasyonu düzenledi. Türk Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılayı'nın tahliye çalışmalarına çok boyutlu destek verdiği belirtildi. Tahliyeler için görevlendirilen uçak ile gemilere gıda ve battaniye desteği sağlayan Türk Kızılayının, Orhangazi ve Osmangazi feribotlarının taşıdığı 2500 vatandaşın rahatı için Marmaris'te bir karşılama alanı kurduğu, Türk Kızılayı psikologlarının da gemilere binerek, vatandaşlara psikososyal destek verdiği kaydedildi. Libya'dan tahliye edilen Türklerin bir bölümünün gemilerle Marmaris'e getirileceği belirtilen açıklamada, 2500 vatandaşa yolculuk boyunca gıda desteği veren Türk Kızılayı'nın, karaya ilk ayak bastıkları anda da vatandaşların rahatı için bir karşılama organizasyonu gerçekleştirdiği bildirildi. Türk Kızılayı'nın vatandaşları Marmaris Limanı'nda çiçeklerle karşılayacağı ifade edilen açıklamada, 14 genel maksat çadırının kurulduğu, 500 yatak ve 1000 battaniye ile dinlenme alanlarının oluşturulduğu, 5 adet seyyar ikram aracından yiyecek ve içecek servisi yapılacağı, acil sağlık hizmeti verileceği ifade edildi. Libya'da yaşanan kargaşa nedeniyle stresli günler geçiren vatandaşlara psikososyal destek de verileceği belirtilen açıklamada, Türk kızılayı bünyesinde çalışan uzman psikologların gemilerle bölgeye gideceği ve tahliye edilen vatandaşlara yolculuk boyunca görüşmeler yapağı bildirildi. Açıklamada, Türk Kızılayı'nın bölgedeki gelişmeleri tüm birimleri ile yakından takip ettiği vurgulandı. -TÜRKİYE'YE GELDİĞİNE SEVİNEMEDİ- Libya'da çalışan eşini bırakmak zorunda kalarak Türkiye'ye dönen Güneş Mengüllüoğlu da çok üzgün olduğunu söyleyerek, ''Orada çok kötü şeyler yaşanıyor. Eşim Misurata kentinde kalıyor. Az önce kendisiyle konuştum, evde güvendeymiş. Ama Libya'da yarın ne olacağı, bir saat sonra ne olacağı belli değil'' diye konuştu. Libya'daki Türklerin çok mağdur durumda olduğunu ifade eden Mengüllüoğlu, ''Trablus yolunda Peşmerge gibi giyinmiş, ellerinde silahlar olan insanlar gördük. Herkes çok tedirgin'' şeklinde konuştu. Bu arada, Libya'da yaşayan kızını görmeye giden ablası Neval Özal'dan haber alamadığını söyleyen ve havalimanında bekleyen Gülseren Askar da, ablasının Libya Havayolları uçağından inmesiyle büyük sevinç yaşadı. -ACI HABER ANNESİNE DE VERİLDİ- Libya'daki olaylarda, Trablus yakınlarındaki şantiyede, silahla vurularak öldürülen Trabzonlu işçi Yunus Emre Çelik'in kalp hastası babasının ardından, annesi Sevim Çelik'e de acı haber verildi. Vefat haberini Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor kontrolünde sakinleştirici serumla alan baba İsmail Çelik'in, Yomra ilçesi Oymalıtepe Beldesi Atatürk Mahallesi'ndeki evine ulaşmasına kısa süre kala, anne Sevim Çelik'e de burada acı haber bildirildi. Anne Çelik'e sakinleştirici ilaç verildiği, ağabey Mehmet Çelik'in de acı haberi alarak eve geldiği öğrenildi. Ailenin akrabaları, Oymalıtepe Belediye Başkanı Metin Şahin ve belde sakinlerinin akın ettiği evde taziyeler kabul ediliyor. Bu arada, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, üzüntülerinin büyük olduğunu belirterek, ''Dışişleri Bakanlığı nezdinde görüşmelerimiz oldu. Cenazenin getirilmesi için çalışmalar sürüyor. En kısa sürede getirilmesini umuyoruz'' dedi.