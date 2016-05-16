Libya’ya silah ambargosu gevşetilecek



Viyana'daki zirvede aralarında BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere) de olduğu 21 ülke adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada Libya birlik hükümetinin Birleşmiş Milletler'in uyguladığı silah ambargosuna istisna getirilmesi talebine destek verildiği kaydedildi. Uluslararası toplum bu kararla Libya birlik hükümetini başta IŞİD olmak üzere radikal İslamcı gruplara karşı mücadelede desteklemeyi amaçlıyor. Karara imza atan ülkeler arasında Almanya, İtalya, Suudi Arabistan ve Mısır da bulunuyor.

"Libya'nın sadık güvenlik güçlerine ihtiyacı var"

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier konuyla ilgili olarak “Tüm farklılıklara karşın herkeste yeni bir hükümetin sadık güvenlik güçlerine ihtiyacı olduğu kanaati hâkim” dedi. Steinmeier asıl meselenin Libya'nın Avrupa'nın güney sınırında “terörizmin, insan kaçakçılığı suçlarının ve istikrarsızlığın büyüdüğü” bir bölge olarak kalıp kalmayacağı olduğunu söyledi. Libya'daki insanların hayat koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Steinmeier sığınmacı krizine de değindi. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier birçok ülkenin Libya sahil güvenlik güçlerinin yeniden inşasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Viyana'da yapılan görüşmelere Libya birlik hükümetinin başkanı Feyz el Sarrac da katıldı. Sarrac alınan kararla ilgili olarak “Burada bir uluslararası müdahaleden söz etmiyoruz. Eğitim ve silahlandırma yardımından bahsediyoruz” dedi.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya kaosa sürüklenmişti. 2014 yılı ortalarında iki rakip hükümet arasında iktidar mücadelesi patlak vermiş ve iktidar boşluğundan yararlanan IŞİD ülkenin belli bölgelerinde kontrolü ele geçirmişti.