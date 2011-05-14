-LİBYA'YA OPERASYONLAR SÜRECEK WASHINGTON (A.A) - 14.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile görüştü. NATO Libya'ya operasyonlarını sürdürecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın görüşmede Rasmussen'e liderliği için teşekkür ettiği ve tüm NATO müttefiklerine Avrupa ve dünya genelinde barış ve güvenliğe olan çok sayıda katkılarından ötürü takdirlerini ifade ettiği bildirildi. Açıklamada, Obama ve Rasmussen'in, NATO'nun Libya'daki operasyonunun çok sayıda yaşam kurtardığı ve Kaddafi rejiminin kendi halkına karşı saldırıları devam ettikçe, NATO'nun sivillerin korunmasına dönük operasyonlarını sürdüreceği hususlarında görüş birliğine vardığı belirtildi. Görüşmede Afganistan'daki NATO misyonunun da ele alındığının kaydedildiği açıklamada, Obama ve Rasmussen'in, Afganistan'da güvenlik sorumluluğunun Afganlara devri süreci bu yıl başlarken, NATO'nun Afganistan'a yönelik kalıcı bağlılığının önemi üzerinde ortak görüş ortaya koyduğu ifade edildi. Açıklamada, Obama'nın bir sonraki NATO zirvesine 2012 yılında ABD olarak ev sahipliği yapmayı dört gözle beklediği de kaydedildi.