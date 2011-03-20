-LİBYA'YA OPERASYON ANKARA (A.A)- 19.03.2011 - CNN ABD savaş gemilerinden, Libya'daki hedeflere cruise füzeleri fırlatıldığını duyurdu. Fransa BM kararına uyulana dek operasyonun süreceğini söyledi. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin BM Güvenlik Konseyi kararına uyana kadar, bu ülkeye yönelik başlatılan operasyonun devam edeceğini söyledi. Juppe, ''France 2'' televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''Libya yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararına uyana kadar önümüzdeki birkaç gün operasyonlar devam edecek'' dedi. Genelkurmay Başkanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Fransa'nın, operasyona 20 kadar uçakla katıldığını açıklamıştı. Fransa Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Thierry Burckhard, Charles de Gaulle uçak gemisinin yarın Libya'ya doğru yola çıkacağını bildirmişti.