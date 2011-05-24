-LİBYA'YA NATO SALDIRISI: 3 ÖLÜ, 150 YARALI TRABLUS (A.A) - 24.05.2011 - Libya hükümeti, sabaha karşı düzenlenen NATO uçakları saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü bildirdi. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, bombardımandan hemen sonra bir otobüsle başkentteki hastaneye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Edindiğimiz bilgiye göre, 3 ölü, 150 yaralı var'' dedi. Musa, NATO'nun orduya destek veren yedeklerin birliklerinin bulunduğu kışlaya 12-18 kez bombardıman düzenlediğini de söyledi. Sözcü, kurbanların çoğunun da yakınlarda oturan siviller olduğunu sözlerine ekledi. AFP muhabiri de, bombardımanın yerel saatle 01.00 sularında başladığını ve yarım saatten fazla sürdüğünü aktardı. Görgü tanıkları da, 15'ten fazla patlama sesi duyulduğunu belirtti. Söz konusu bombardımanın, bugüne kadar düzenlenen en yoğun bombardıman olduğu belirtiliyor.