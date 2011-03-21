-LİBYA'YA MÜDAHALE MEKKE (A.A) - 21.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İslam Konferansı Teşkilatı Başkanı Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüştü. İhsanoğlu, Başbakan Erdoğan'a, Mekke Ümmü'l-Kurra Üniversitesince fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende AA muhabirine açıklamada bulundu. Erdoğan ile yaptığı görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel sorunlar, İKT-Türkiye ilişkilerini ele aldıklarını söyleyen Genel Sekreter İhsanoğlu, ayrıca Başbakan Erdoğan'a Libya konusunda İKT'nin girişimleriyle ilgili bilgi verdiğini dile getirdi.