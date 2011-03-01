-LİBYA'YA KOMŞU ÜLKELERİN SINIRLARINI AÇIK TUT BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.03.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos, Libya'dan devam eden göç dalgası nedeniyle Libya'ya komşu ülkelerin sınırlarını açık tutmaya devam etmelerini istedi. BM'de gazetecilere konuşan Amos, başkent Trablus ve çevresinde devam eden çatışmalar nedeniyle uluslararası yardım kuruluşları olarak bölgeye giremediklerini, bu yüzden de gıda, yiyecek ya da diğer olası sıkıntılar hakkında kesin bilgi edinemediklerini belirtti. Tunus ve Mısır gibi Libya'ya sınırlarını açık tutan ülkelere teşekkür eden ve Libya'dan gelenleri ülkelerine alan bu ülkelerden uygulamayı devam ettirmelerini isteyen Amos, ''Bugüne kadar Libya'dan 61 bin kişi Mısır'a, 40 bin kişi Tunus'a, bin kişi de Nijer'e sığındı'' diye konuştu. Özelllikle bu üç ülkenin son derece dostça ve cömert davrandığını belirten Amos, Tunus'ta insanların kapılarını Libya'dan gelenlere açtığını, evlerinde misafir ettiklerini de söyledi. Amos, sorular üzerine, Libya'da insanların en çok gıda, petrol ve ilaç sıkıntısı çektikleri yönünde ellerinde bilgi olduğunu vurguladı.