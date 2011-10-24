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Dünya

Libya'ya ilk ziyaret Polonya'dan VARŞOVA (A.A)

24 Ekim 2011 19:42

-Libya'ya ilk ziyaret Polonya'dan VARŞOVA (A.A) - 24.10.2011 - Libya'ya kurtuluşunu ilan etmesinden sonra ilk ziyaretin Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski tarafından düzenlendiği bildirildi. Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sikorski'nin başkent Trablus ile Bingazi kentinde geçici yönetim yetkilileriyle bir araya geldiği ve onlara demokrasiyi inşa etmelerinde destek güvencesi verdiği kaydedildi. Açıklamada, Sikorski'ye çeşitli sektörlerden ticari temsilcilerin de eşlik ettiği, temsilcilerin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğiyle ilgili olarak yeni teklifler sunacakları belirtildi. Polonya'nın Libya'ya çatışmalar sırasında yaralanan insanların hastanelerinde tedavi edilmesi dahil, insani yardım teklifinde bulunduğu da ifade edildi. Libya'daki muhalifler, Muammer Kaddafi güçleriyle 8 ay süren çatışmalarda zafer kazanmalarının ardından dün ülkenin kurtuluşunu ilan etmişlerdi.

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