-LİBYA'YA HAVA SALDIRISI TAM GAZ PARİS (A.A)- 25.03.2011 - Fransız ve İngiliz savaş uçaklarının dün gece Libya'ya koordineli hava saldırısı çerçevesinde Ecdebiye kenti çevresindeki hedefleri vurduğu açıklandı. Fransa Genelkurmay Başbakanı Edouard Guillaud, bir savaş uçağının bir topçu bataryasını imha ettiğini söyledi. İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, Tornado GR4 tipi uçakla, Libya'daki zırhlı araçlara güdümlü füzeler atıldığını anlattı. AP ajansına göre, Ecdebiye kentinin merkezi isyancıların kontrolünde, kent bir haftayı aşkın süredir de hükümet birliklerinin kuşatması ve saldırısı altında bulunuyor. Fransa Genelkurmay Başkanı ayrıca, Fransız kuvvetlerinin dün Libya içlerinde de bir askeri üssü, mühimmat deposunu ve muhafaza tesislerini imha ettiğini ifade ederek, "(Libya) Hava sahası kontrol altında" dedi.