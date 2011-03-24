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Dünya

LİBYA'YA BOMBA YAĞMURU BİNGAZİ (A.A)

24 Mart 2011 16:56

-LİBYA'YA BOMBA YAĞMURU BİNGAZİ (A.A) - 24.03.2011 - Koalisyon güçlerinin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Guededfa aşiretinin yaşadığı Sebha kentini bombaladığı bildirildi. AFP'ye açıklama yapan bir görgü tanığı, başkent Trablus'un 750 kilometre güneyindeki Sebha kentinin dün akşam ve bu sabah havadan bombalandığını belirtti. -YAKIT SIKINTISI UYARISI-  Libya'nın, yakıt sıkıntısı çektiği ve yakıt tedarikine ihtiyacı olduğu bildirildi. Enerji sektöründen bir Libyalı yetkili, yakıt sıkıntısı bulunduğunu, sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Aynı yetkili, Libya'ya yakıt taşıyan bir geminin yolda olduğunu, ancak Amerikan, Fransız veya diğer koalisyon güçlerinin gemiyi durdurması ya da bombalamasından endişe ettiklerini söyledi. Libyalı yetkili, bu geminin Trablus Limanı'na ulaşması halinde yakıt sıkıntısı sorununun çözülebileceğini belirtti.

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