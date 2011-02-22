-LİBYA'YA ASKERİ FERİBOT ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Donanmaya ait bir feribotun da yola çıktığını, feribotun 24 Şubat öğleden sonra Libya'ya ulaşacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için olayların çıkmasının hemen ardından bir durum değerlendirmesi yapılarak Bakanlık bünyesinde Kriz Merkezinin oluşturulduğu hatırlatıldı. Duyuruda, Dışişleri Bakanlığı'nda 20 Şubatta yapılan toplantıda Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsü İşletmesinden toplam 2500 kişi kapasiteli iki adet feribotun Bingazi'ye gönderildiği ve bu feribotların bugün Bingazi'ye ulaşarak vatandaşlardan bir kısmının tahliyesinin öngörüldüğü belirtildi. Duyuruda, Bingazi'de bulunan vatandaşların Başkonsolosluk tarafından tahsis edilecek otobüslerle feribotların yanaşacağı limana ulaştırılacağı belirtilerek, "Donanmaya ait bir askeri feribot da Libya'ya doğru yola çıktı" denildi. Duyuruya göre, bin 500 yolcu kapasiteli bu geminin de 24 Şubat öğleden sonra Libya'ya varması ve Derne ve Sirte şehirlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirmesi planlanıyor. Bingazi'de kalan başka vatandaşların olması halinde bu vatandaşların da sözkonusu gemiyle tahliye edileceği kaydedildi. Duyuruda şu bilgilere yer verildi: "Diğer taraftan iki feribotun daha Libya'daki liman şehirlerinde kalan diğer vatandaşlarımızı almak üzere Libya'ya hareket etmesi planlanmaktadır. Gerektiği takdirde birkaç feribot daha gönderilebilecektir. Vatandaşlarımızın yolculuk yapacağı bu feribotların güvenliğini sağlamak üzere iki fırkateyn görevlendirilmiştir. Halen THY'nin İstanbul-Trablus tarifeli uçak seferleri normal şekilde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, gerek Bingazi'ye gerekse Trablus'a yapılacak ek uçak seferlerine Libya makamlarınca izin verilmemektedir. Libya makamlarından uçaklarımıza izin verilmesi ısrarla talep edilmektedir. Bu çerçevede Trablus'a hareket etmek üzere 3 ve Bingazi'ye hareket etmek üzere 7 uçak THY tarafından hazır bekletilmekte olup bu hususta bir gelişme olduğu takdirde kamuoyuyla paylaşılacaktır." Duyuruda, halen kıyı bölgelerinden uzak yerlerde bulunan vatandaşların ne şekilde tahliye edileceğine dair değerlendirmelerin devam ettiği belirtilerek, bu konuda bir açıklama yapılıncaya kadar vatandaşların en yakında bulunan büyük Türk grubu ile bir araya gelmeleri tavsiye edildi. Duyuruda, her tür bilgi talebi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde kurulu bulunan Kriz Merkezi'ne ve Libya'daki ilgililere ulaşmak için aşağıdaki irtibat numaraları verildi: "Dışişleri Bakanlığı: Tel: +90 312 292 26 00-01-02 veya +90 312 292 29 29, Faks: + 90 312 292 27 51, Web:www.mfa.gov.tr, E-Posta: kriz1@mfa.gov.tr, Trablus Büyükelçiliği: Tel: + 218 21 340 11 40, + 218 340 11 43 veya 44, http://trablus.be.fscnet.net/, Bingazi Başkonsolosluğu: Tel: + 218 91 356 46 19, + 218 61 223 00 03, http://bingazi.bk.fscnet.net/"