-Libya'ya 250 milyon dolarlık kredi desteği TRABLUSGARP (A.A) - 24.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, dün açıkladığı, Türk Eximbank'ın Tunus'a vereceği 500 milyon dolarlık kredi desteğinin ardından, Türk Eximbank'ın Libya için de 250 milyon dolarlık kredi desteği sağlayacağını belirtti. Bakan Çağlayan, ''Libya'ya gelirken elimiz boş gelmedik. Türk Eximbank'ın Libya devletine açtığı ve tamamı kullanılabilir olan 250 milyon dolarlık Eximbank kredi desteğiyle beraber geldik'' dedi. Rixos Hotel'de düzenlenen ''Türkiye-Libya İş Forumu''nun açılışında konuşan Çağlayan, 1,5 ay önce de burada olduğunu, bakanlığı dönemindeki 125'ten fazla yurt dışı seyahatinin 10'dan fazlasını da Libya'ya yaptığını söyledi. ''Gelmemiz gerekiyorsa değil 10 kere, 510 kere de geliriz'' diyen Çağlayan, iki ülke ilişkilerinin, tarihinin köklü bir geçmişe dayandığını dile getirdi. 42 yıllık bir diktatörlüğün geride kaldığını ifade eden Çağlayan, ''Artık Libyalılar da, gelişmiş ülkelerdeki gibi insan hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde olduğu, bir çok alanda hak edilen seviyeyi yakalamak için önemli bir yoldasınız. Size yolunuzda başarılar diliyoruz'' diye konuştu. -''Fransa, İtalya, Almanya gibi beklentilerimiz yok''- Çağlayan, iki ülke arasında çifte vergilendirmenin kaldırılması anlaşması ve DEİK toplantılarına süratle başlanmasına verdikleri öneme işaret etti. Türk müteahhitlerin ücretsiz onaracağı 22 binanın denetimlerini yapacaklarını anlatan Çağlayan, Türkiye'nin, ne Fransa ne Almanya ne İtalya ne de başka bir ülke gibi hiçbir beklentisi olmaksızın Libya'nın yanında olacağını dile getirdi. Türk Eximbank'ın da her zaman olduğu gibi Libya'nın yanında olduğunu ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu: ''Gelirken elimiz boş gelmedik. Türk Eximbank'ın Libya devletine açtığı ve tamamı kullanılabilir olan 250 milyon dolarlık Eximbank kredi desteğiyle beraber geldik. Bu kredi mekanizmasında Eximbank'ın öngördüğü bankaların vereceği teminat yeterli olacak. Libya devletini bu konularla meşgul etmek istemiyoruz. Bu 250 milyon dolarlık krediyi Libyalı kardeşlerimizin Libya'da yapacağı yatırımlarda, kullanacağı sabit sermaye yatırımlarında makine-teçhizatta kullanmaları halinde Türkiye'den aldıkları ürünleri, 10 yıldan başlayan vadelerle alma imkanına kavuşacaklar. Yine aynı şekilde sizlerin tüketim ihtiyaçlarında yapacağınız alımlarda ise bu kredi çok küçük faizlerle 2 yıla kadar vadeyle kullanılabilecek. Bu krediyi az bulursanız dükkan sizin, bu 250 milyon doları arttırmaya hazırız.