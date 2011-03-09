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Dünya

LİBYA'NIN ZAVİYE KENTİNDE AĞIR BOMBARDIMAN KAHİRE (A.A)

09 Mart 2011 22:01

-LİBYA'NIN ZAVİYE KENTİNDE AĞIR BOMBARDIMAN KAHİRE (A.A) - 09.03.2011 - Libya'nın batısındaki Zaviye kentinde bugün ağır bombardıman yaşandığı bildirildi. El Arabiya televizyonu, Zaviye kentinde bu akşam başlayan yeni bombardımanın çok ağır olduğunu duyurdu. El Cezire televizyonunun akşam saatlerinde yayımladığı bir haberde ise Zaviye'deki çatışmalarda, Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerinden, aralarında bir general ile albayın da bulunduğu bazı komutanların öldüğü ileri sürülmüştü. Zaviye sakinleri de Kaddafi yanlısı güçlerin kent meydanına girdiğini, isyancıların geri çekildiğini ancak daha sonra Kaddafi yanlılarına tekrar saldırmayı planladıklarını belirtmişti. Zaviye'de görev yapan bir doktor, bugünkü çatışmalarda en az 40 kişinin öldüğünü, ölü sayısının artmasının da muhtemel olduğunu söylemiş, sokaklarda aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu ölülerin yattığını ifade etmişti.

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