Libya'nın yardım gemisi rotasını değiştirdi

T24

İsrail'deki haber sitelerinden Ynet, İsrail ordu kaynaklarına dayanarak kaptanın rota değiştirdiğini belirtti. Gemi kaptanının, telsizle bağlantı kuran İsrailli yetkililere gemiyi Mısır'a götüreceğini söylediği, gemiden kendisinin sorumlu olup, gemideki aktivistlerin de buna uyacağını belirttiği kaydedildi.Ancak İsrail ordusu yetkililerinin, gemiyi izlemeye devam edecekleri vurgulandı. Mısır Liman yetkililerinin de geminin El Ariş'e yükünü boşaltmasına onay verdiği ifade edildi.İsrail, hiçbir şekilde Gazze'ye varmasına izin verilmeyeceğini belirttiği geminin, Mısır'ın El Ariş limanına veya Aşdod'a yönelmesini istenmişti.Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından Seyfülislam'ın başkanlığını yürüttüğü Kaddafi Yardım ve Kalkındırma Vakfı tarafından kiralanan ve Gazze'ye 2 bin tonluk insani yardım ve ilaç götürdüğü belirtilen geminin kaptanı, İsrail donanmasından telsizle uyarı ve ültimatom aldıklarını belirtirken, ısrarla yönlerinin Gazze olduğunu vurgulamıştı.Ancak, İsrail ordu sözcülüğü gemidekilere ültimatom verildiği haberlerini yalanladı.Amalthea adlı geminin kaptanının Küba vatandaşı olduğu belirtiliyor. Gemideki 12 kişilik mürettebatın çoğunun Kübalı ve Hintli olduğu, gemide, çoğu Kaddafi Yardım Vakfı üyesi 15 aktivist olduğu da bildirilmişti.