Libya'nın İstanbul Başkonsolosluğu işgal edildi



T24 -

Alınan bilgiye göre, Libya'da yaralanarak Türkiye'de tedavi gören bir grup Libyalı, kendileriyle ilgilenilmediğini belirterek elçilik görevlileriyle görüşmek istedi. Elçilikten içeri alınmayınca elçilik binasının duvarlarına tırmanarak içeri girmeye çalışan gruptakilere polisler biber gazıyla müdahale etti. Takviye polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından elçilik yetkilileri, gruptan 3 kişiyle görüşmeyi kabul etti. Gerginlik, grubun elçilik önünden ayrılmasıyla son buldu.