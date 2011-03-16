-LİBYA'NIN HAVA SAHASINDA UÇUŞLAR YASAKLANSIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 16.03.2011 - BM Güvenlik Konseyine, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması amacıyla bir karar tasarısı sunuldu. İngiltere ve Lübnan tarafından sunulan karar tasarısında, sivilleri koruma amacıyla Libya'nın hava sahasında tüm uçuşların yasaklanması öngörülüyor, BM ülkelerinin uçuşa yasak bölgenin uygulanması için gerekli önlemleri almaları isteniyor. Karar tasarısı metninde, Konsey'in 26 Şubat'ta Muammer Kaddafi ve yakın çevresini hedef alan yaptırımların genişletilmesi de öngörülüyor. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant, metni Konsey'e sunmalarının ardından yaptığı açıklamada, metnin bugün Konsey üyeleri tarafından ''paragraf, paragraf tartışılacağını'' belirtirken ABD, Rusya, Çin ve Almanya'nın uçuşa yasak bölge konusunda halen tereddütleri olduğu biliniyor. Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Peter Wittig, ülkesinin konuyla ilgili sorularının olduğunu ve bu sorulara hala yanıt alamadıklarını söyledi. Wittig, Arap Birliği'nin de belirttiği gibi uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının, Libya'ya dış müdahaleye yol açmamasını istediklerini vurguladı. Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Nevaf Selam ise sorular üzerine, dış müdahale ile uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının birbirinden farklı olduğunu, uçuşa yasak bölgenin caydırıcı etkisi olmasını umduklarını ve Kaddafi rejiminin sivil bölgelere saldırmasını önlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Selam, metnin uçuşa yasak bölgeyle ilgili kısmını, Kaddafi rejimine karşı çıkan Libya'nın BM Daimi Temsilciliği diplomatlarına danışarak hazırladıklarını da kaydetti. Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Çin'in BM Daimi Temsilcisi Li Baodong da Konsey üyelerinin konuyla ilgili soruları bulunduğunu ve bir karara varmadan önce sorularına yanıt almak istediklerini belirterek, Çin'in de aynı şekilde bazı soruları olduğunu söyledi. Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Hardeep Singh Puri ise Libya üzerinde sadece askeri değil tüm uçuşların yasaklanması yönündeki niyeti şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirerek, tartışmaların henüz başında olduklarını kaydetti. Uçuşa yasak bölge oluşturulmasını en çok isteyen ülkelerden Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Gerard Araud da Konsey'in bu konuda biran önce hareket etmesini istediklerini, çünkü Libya'da Kaddafi güçlerinin ilerlediğini ve durumun kötüye gittiğini belirtti. Konsey'in karar tasarısı metnini ele alacağı basına kapalı danışma toplantıları bugün devam edecek. Tasarının Konsey'de oylamaya sunulmasından önce Konsey üyeleri arasında belirli bir uzlaşma sağlanılması gerekiyor. Konsey'de herhangi bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 15 üyeli Konsey'den en az 9'unun ''evet'' oyunu alması ve 5 daimi üye (ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya) tarafından veto edilmemesi gerekiyor. BM kulislerinde tasarı üzerindeki müzakerelerin çok kolay geçmeyeceği konuşuluyor.