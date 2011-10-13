-Libya'nın hava sahası kısmen açıldı TRABLUS (A.A) - 13.10.2011 - Libya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla uçuşa yasak bölge ilan edilen hava sahası kısmen açıldı. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin ulaştırma bakanı Enver El Feyturi, yaptığı yazılı açıklamada, hava sahasının bir bölümünün ticari uçuşlara kısmen açıldığını belirtti. Açıklamada, hava sahasının kısmen açılması kararının Malta'da, ulaştırma bakanı ve NATO yetkilileri arasında bugün yapılan toplantıdan sonra alındığı kaydedildi. Toplantının NATO ve Libya arasında anlaşmayla sonuçlandığını belirten Feyturi, söz konusu anlaşmanın ülkede ulaşım ve haberleşmenin iyileştirilmesi konusunda atılmış son derece önemli bir adım, Libya'nın istikrara kavuşmakta olduğunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Mart'ta kabul edilen 1973 sayılı kararında, Libya hava sahası uçuşa yasak bölge ilan edilmişti.