T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'nın hava sahası kısmen açıldı TRABLUS (A.A)

13 Ekim 2011 23:57

-Libya'nın hava sahası kısmen açıldı TRABLUS (A.A) - 13.10.2011 - Libya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla uçuşa yasak bölge ilan edilen hava sahası kısmen açıldı. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin ulaştırma bakanı Enver El Feyturi, yaptığı yazılı açıklamada, hava sahasının bir bölümünün ticari uçuşlara kısmen açıldığını belirtti. Açıklamada, hava sahasının kısmen açılması kararının Malta'da, ulaştırma bakanı ve NATO yetkilileri arasında bugün yapılan toplantıdan sonra alındığı kaydedildi. Toplantının NATO ve Libya arasında anlaşmayla sonuçlandığını belirten Feyturi, söz konusu anlaşmanın ülkede ulaşım ve haberleşmenin iyileştirilmesi konusunda atılmış son derece önemli bir adım, Libya'nın istikrara kavuşmakta olduğunun açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Mart'ta kabul edilen 1973 sayılı kararında, Libya hava sahası uçuşa yasak bölge ilan edilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24