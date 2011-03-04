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Dünya

LİBYA'NIN BAĞIŞI RÖKTÖRÜ KOLTUĞUNDAN ETTİ LONDRA (A.A)

04 Mart 2011 02:03

-LİBYA'NIN BAĞIŞI RÖKTÖRÜ KOLTUĞUNDAN ETTİ LONDRA (A.A) - 03.03.2011 - Dünyanın saygın üniversitelerinden ''London School of Economics''in (LSE) Rektörü Howard Davies, üniversitenin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlundan araştırma fonu kabul etme kararı yüzünden istifa etti. ''London School of Economics and Political Science''ın rektörü Davies, Kaddafi'yle bağlantıları nedeniyle üniversitenin saygınlığının zarar gördüğünü fark etmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı. Üniversitenin, eski öğrencisi Seyfülislam Kaddafi'nin vakfından 2009 yılında 488 bin dolar kabul ettiği belirtildi. Davies, yaptığı yazılı açıklamada, yardımı kabul etme kararının ''geri teptiğini'' ifade etti. Howard Davies, mali kurumlarını nasıl modernize edebileceği konusunda tavsiyeler vermek için Libya'ya yaptığı ziyaretten pişmanlık duyduğunu da kaydetti.

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