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Dünya

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayrak değişti ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2011 14:31

-Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayrak değişti ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Libyalı muhalifler, Libya'nın Ankara Büyükelçiliği önündeki Libya bayrağını indirerek, yerine Ulusal Geçiş Konseyi bayrağını astılar. Libyalı muhaliflerin başkent Trablus'a girmelerinin ardından Ankara Büyükelçiliğindeki bayrak da indirildi. Elçilik bahçesinde toplanan Libyalı muhalifler, bayrak direğine Ulusal Geçiş Konseyi'ni temsil eden Libya bayrağını astılar. Muhalifler, elçilik bahçesinde şarkılar eşliğinde Muammer Kaddafi'nin posterlerini de yaktı. Yanlarında çocuklarını da getiren Libyalılar, zafer işaretleriyle kutlama yaptılar. Muhalifler, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Ziyad Adham El Muntaser'in gazetecilere açıklama yapmasına izin vermedi. Büyükelçi kutlamaları bahçede izledi. Bayrak değişimi sırasında güvenlik görevlileri ile muhalifler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

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