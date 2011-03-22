-LİBYA'NIN ACİL TOPLANTI TALEBİ KABUL EDİLMEDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.03.2011 - Özlem Şahin Şakar - BM Güvenlik Konseyi, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa'nın Konsey'in acil toplantı yapması yönündeki talebini kabul etmedi. Konsey'in, basına kapalı danışma toplantısında, Libya Dışişleri Bakanı Kusa'nın haftasonunda Konsey'e yazdığı mektubu ele aldığı ve Kusa'nın, ''Libya'ya karşı düzenlenen askeri saldırı karşısında'' Konsey'in acil toplanmasını ve hava saldırılarının durmasını isteyen talebini geri çevirdiği bildirildi. Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilere bilgi veren diplomatlar, Konsey'in Perşembe günü yeniden toplanacağını, toplantıda Tunus ve Mısır'ı yeni ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Konsey'in 17 Mart'ta kabul ettiği, Libya'da sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki veren 1973 sayılı kararının uygulanmasıyla ilgili kendilerine brifing vereceğini kaydetti. Edinilen bilgiye göre, yine basına kapalı yapılacak bu toplantıda Genel Sekreterin bilgi vermesinin ardından Konsey üyeleri Libya'daki durumu ele alacak. 1973 sayılı karara göre, Genel Sekreter Ban'ın kararın kabulünden bir hafta sonra Konsey'e kararın uygulanmasıyla ilgili bilgi vermesi gerekiyor. -BM'DE LİBYA'NIN TEMSİLİ SORUNU- Bu arada Libya'yı BM'de kimin temsil ettiği sorusu da sorun yaratmaya devam ediyor. BM Sözcüsü Martin Nesirky, Libya'yı BM'de kimin temsil ettiğine yönelik sorular üzerine, BM'nin 27 Şubat'ta, Libya'dan, BM Daimi Temsilcisi Muhammed Şalgam ve yardımcısı İbrahim Dabbaşi'nin Libya'yı artık BM'de temsil etmediklerini bildiren bir mektup aldıklarını hatırlattı. ''Bu iki diplomat dışında Libya'nın BM Daimi Temsilciliğinde halen Libya'yı temsil eden diplomatlar bulunuyor'' diye konuşan Nesirky, Şalgam ve Dabbaşi'nin BM kimlik kartlarının nezaket gereği geçerli olmaya devam ettiğini de belirtti. Libya'daki yönetimin, BM Genel Kurulu'nun bir önceki başkanı Ali Treki'yi Libya'nın yeni BM Daimi Temsilcisi olarak atadığını bildiren bir başka mektubu da BM'ye gönderdiğini, ancak Treki'nin güven mektubunu Genel Sekreter Ban'a sunmadığını hatırlatan Nesirky, bir soru üzerine, yeni atanan büyükelçilerin güven mektuplarını Genel Sekretere ancak New York'ta sunmalarının ardından göreve başlayabileceklerini söyledi. Şalgam ve Dabbaşi, Kaddafi'nin görevi bırakması gerektiğini söylemelerinin ardından Kaddafi rejimi tarafından görevlerinden alınmışlardı. Ancak iki diplomat da BM'de Libya toplantılarını izliyor ve ''kendi halkları adına görev yapmaya devam ettiklerini'' ifade ediyorlar.