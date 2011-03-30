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Dünya

LİBYA'NIN ABD'YE FATURASI 550 MİLYON $ WASHINGTON (A.A)

30 Mart 2011 00:02

-LİBYA'NIN ABD'YE FATURASI 550 MİLYON $ WASHINGTON (A.A) - 29.03.2011 - Libya'ya operasyonun, Amerikan Savunma Bakanlığına ek 550 milyon dolarlık maliyet getirdiği belirtildi. Bakanlık sözcüsü Kathleen Kesler, 19 Mart ile 28 Mart arasındaki cephaneler, ek uçuş saatleri, uçakların ve gemilerin daha fazla yakıt harcamasının, 550 milyon dolarlık bir ek maliyete yol açtığını söyledi. Sözcü, bu ek maliyetin yüzde 60'ının cephaneden kaynaklandığını bildirdi. ABD, Libya'daki komuta merkezlerine ve hava savunma sistemine, tanesi yaklaşık 1,5 milyon dolar olan 192 ila 199 Tomahawk füzesi fırlattı.  Sözcü, bundan sondaki maliyetin ise belirsiz olduğunu kaydetti.

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