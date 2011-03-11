-LİBYA'NIN AB'DEKİ VARLIĞI DONDURULDU BRÜKSEL (A.A) - 11.03.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, Libya'nın AB'deki 12 milyar sterlinlik (19,2 milyar dolar) varlığının dondurulduğunu söyledi. Cameron, AB devlet ve hükümet başkanlarının Libya'yı tartıştıkları olağanüstü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, şimdi sıranın Libya'nın petrol gelirlerine yaptırım uygulamaya geldiğini söyledi. AB, dün yürürlüğe giren ilave yaptırımlar kapsamında Libya'nın Merkez Bankası, yatırım idaresi ve bazı finans şirketlerinin AB'deki varlıklarını dondurmuştu. Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerz Buzek ise AB'nin, dondurduğu varlıkları Libya halkına yardımda kullanmasını istedi. Buzek, "Kaddafi'nin varlıklarını sadece dondurmayalım. Bir tür kalkınma yardımı gibi Libya halkına geri verelim" dedi. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Libyalı muhaliflerle temas kurmasının "tam tanıma" anlamına gelmediğini belirtti. Merkel, zirve sonrasındaki açıklamasında, iktidarı devretmesini istediği Kaddafi'nin AB'den artık hiçbir destek alamayacağını vurguladı.