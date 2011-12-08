-Libyalılardan "silahlara veda" çağrısı TRABLUS (A.A) - 07.12.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'ta sokakların silahlı gruplardan arındırılması için gösteri düzenlendi. Binlerce Libyalı, Trablus'taki Şüheda Meydanı'nda toplanarak, aylar süren çatışmaların ardından Kaddafi rejimini yıkan silahlı güçlerin 20 Aralık tarihine kadar kentten çıkarılması talebiyle gösteri yaptı. İki gündür yolları kapatarak milislere ait ağır silahlar taşıyan kamyonetlerin şehirde dolaşmasını engelleyen Trablus halkı, yetkililerden bir an önce harekete geçerek, ağır silahlı kişilerin kentten çıkarılmasını istedi. Yolların kesilmesi nedeniyle, başkentte iki gündür birçok semtte trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Kadınların ve çocukların da katıldığı gösteride, "Yaptıklarınız için teşekkürler ama artık silahları bırakın", "Artık silaha değil barışa ihtiyacımız var" ve "Silah sesi duymak istemiyoruz" yazılı pankartlar taşındı. Bir petrol şirketinde çalışan Nejla isimli Libyalı kadın, her gece silah sesi duymaktan bıktığını dile getirerek, "Artık barış ve huzur içinde yaşamak istiyorum. Artık Kaddafi de yok. Sokaklarda silahlı adamlar görmekten bıktım" diye konuştu. Bir başka Libyalı genç Amelya ise, silahlı kişilerin başı boş gezmelerinden rahatsızlık duyduklarını ve bu kişilerin tek çatı altında toplanmalarının sağlanması gerektiğini belirtti. Amelya, "Ülkemin silah olmadan demokrasi temelinde yeniden inşa edilmesini istiyorum" dedi. Başbakan Abdürrahim El Kib ile biraraya gelen Trablus Kent Konseyi üyeleri, 20 Aralık tarihine kadar silahlı grupların başkentten çıkarılmasını istemiş, aksi halde başkentte tüm yolları kapatarak trafik akışını tamamen keseceklerini söylemişlerdi. Başbakan El Kib, Trablus halkının talebinin haklı olduğunu belirterek, kendilerine destek vereceğini belirtmişti. Başbakan El Kib'in ofisinden yapılan açıklamada, gösterilerin başkentin silahsızlandırılması için verilen son gün olan 20 Aralık'a kadar artarak devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, "milis güçler ketten çıkmazsa, Trablus halkı ve Libya hümümeti 20 Aralık'ta Trablus'un tamamını trafiğe kapatacak" denildi. Silahların ülke genelinde yaygın olarak bulunması, Libya için en büyük tehditlerden biri. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kendi silahlı birliklerini oluşturan ve aylar süren çatışmalar sonucu Kaddafi'yi deviren milis güçler, hala silah bırakmış değil. Bu tür silahlı grupların tek çatı altında toplanamaması sorunu, Libya hükümetinin çözmek için uğraştığı öncelikli sorunlardan biri. Son haftalarda savaş zamanında başka kentlerden gelen milis grupların ısrarla evlerine dönmek istemedikleri ve başkent Trablus'ta kendi başlarına hareket ederek bazı olaylar çıkardıkları belirtiliyor. Bu olaylarda zaman zaman ölenlerin olduğu bildiriliyor. Geceleri de sık sık Trablus sokaklarında silah sesleri duyuluyor. Dün yaşanan son olayda bir grup silahlı genç, Başsavcı Aldülaziz El Hasadi'ye saldırarak cezaevindeki bir arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. El Hasadi, saldırganlardan birinin silahını alarak olay yerinden kaçmayı başardığını söyledi. Abdürrahim El Kib başbakanlığındaki hükümet, bu sorunu çözmek için silahlı grupların bir kısmının Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı çatısı altında toplanması seçeneği üzerinde çalışıyor. Bu şekilde hem ulusal ordu ve polis gücü oluşturulacak, hem de silahlı gruplar kontrol altına alınmış olacak. İçişleri Bakanı Fevzi Abdülali, geçen hafta yaptığı açıklamada 50 bin kişinin yakın gelecekte güvenlik gücü olarak istihdan edileceğini açıklamıştı. Ancak silahlı kişilerin bir kısmı da, evlerine döndüklerinde kendilerini bekleyen bir işleri olmadığını öne sürerek, silah bırakıp evlerine gitmeyi reddediyor.