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Dünya

LİBYALI YETKİLİLER OPERASYONU YALANLADI TRABLUS (A.A)

18 Mart 2011 23:20

-LİBYALI YETKİLİLER OPERASYONU YALANLADI TRABLUS (A.A) - 18.03.2011 - Libyalı yetkililer, ateşkes ilanından sonra askeri operasyon düzenlendiği iddiasını yalanladı. Adının açıklanmasını istemeyen askeri bir kaynak, "Libya güçleri ateşkese ve sivilleri koruma sözüne uyuyor. Ateşkesten sonra hiçbir askeri operasyon düzenlenmedi" dedi. Ayaklanmanın merkezi durumundaki Bingazi'de muhaliflerin kurduğu askeri konseyden Halid El Sayeh, "Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin ateşkese uymadığını ve halka saldırmayı sürdürdüğünü" ifade etmişti.

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