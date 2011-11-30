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Dünya

Libyalı yetkililer: Bilgimiz yok TRABLUS (A.A)

30 Kasım 2011 20:37

-Libyalı yetkililer: Bilgimiz yok TRABLUS (A.A) - 30.11.2011 - Libyalı yetkililer, İstanbul'da bugün 2 kişiyi yaralayan Libya vatandaşı silahlı saldırganla ilgili henüz bilgilerinin bulunmadığını söyledi. Libya ordu sözcüsü Albay Ahmed Bani, bu sabah Topkapı Sarayı Müzesi'nde bir güvenlik görevlisi ile bir askeri pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan Libya vatandaşı hakkında net bir bilgi sahibi olmadıklarını, konunun araştırıldığını açıkladı. Bu konuda bilgi almaya çalıştıklarını belirten Bani, medyayı yanlış yönlendirmek istemediklerini ifade etti. Libya'nın geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Aşur Bin Hayal ise konu ile ilgili yorum yapmayacağını söyledi. Topkapı Sarayı Müzesi'nde görev yapan bir asker ile bir güvenlik elemanını pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan kişinin Libya uyruklu Samir Salem Ali Elmadhavri olduğu açıklanmıştı. Saldırgan ölü olarak ele geçirilmişti.

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