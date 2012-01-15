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Dünya

Libyalı polisler Türkiye'de eğitilecek TRABLUS (A.A) 

15 Ocak 2012 17:33

-Libyalı polisler Türkiye'de eğitilecek TRABLUS (A.A) - 15.01.2012 - Türk Polis Teşkilatı, yeniden yapılanan Libya'da düzenli polis birliklerine eğitim verecek. Bu kapsamda hayata geçirilecek projeleri belirlemek üzere Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pek başkanlığında, eğitim ve özel harekat daire başkanlıklarından üst düzey görevlilerin de bulunduğu bir heyet dün akşam başkent Trablus'a geldi. Türk Büyükelçiliğinden yetkililerce karşılanan heyet sabah saatlerinde Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Ömer El Hadravi tarafından kabul edildi. Libyalı üst düzey güvenlik güçlerinin de katıldığı toplantıda, iç savaş sırasında eğitimleri yarım kalan polis adaylarının Türkiye'deki polis meslek okullarında eğitim alması, polis teşkilatı bünyesine katılacak bin isyancının temel mesleki eğitimlerinin yanı sıra, deniz, hava ve sahil güvenlik birimlerinde görevlendirilecek personelin mesleki eğitimleri görüşüldü. Libyalı yetkililer, toplantıda Muammer Kaddafi döneminde ve sonrasında dağıtılan silahların toplanması, toplumsal olaylara müdahale, rehine kurtarma, şehir içi trafiğin düzenlenmesi, sınır güvenliği gibi konularda da personelin eğitimi konusunda gerçekleştirilmesini istedikleri eğitimlerle ilgili taleplerini iletti. Toplantıda Mart ayında başlaması planlanan eğitim süreciyle ilgili Libyalı bir heyetin Türkiye'yi ziyaret etmesi kararlaştırıldı. Heyet, 4 gün sürecek ziyaret kapsamında Türkiye'nin hibe ettiği polis kıyafetleri ve polis araçlarının teslimi dolayısıyla önümüzdeki günlerde düzenlenecek törene de katılacak.

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