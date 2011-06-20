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Dünya

LİBYALI MUHALİFLERİN LİDERİ ÇİN'E GİDİYOR PEKİN (A.A)

20 Haziran 2011 11:24

-LİBYALI MUHALİFLERİN LİDERİ ÇİN'E GİDİYOR PEKİN (A.A) - 20.06.2011 - Libyalı muhalif grupların oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin başkanı Mustafa Abdulcelil'in bu hafta Çin'i ziyaret edeceği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yapılan tek cümlelik açıklamada, Abdulcelil'nin Salı ve Çarşamba günü Çin'i ziyaret edeceği belirtildi, ayrıntılı bilgi verilmedi. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye yönelik isyanın başladığı Şubat ayının ardından birkaç ay yönetim yanlısı bir tutum takınan Pekin, son zamanlarda da ise tarafların uzlaşmalarını isteyen bir politika sürdürüyor. Çinli diplomatlar bu ayın başında Katar'da Abdulcelil ile bir araya gelirken, Libya Dışişleri Bakanı Abdul Ati El Ubeydi ise Trablus yönetiminin karşı girişimleri çerçevesinde birkaç gün sonra Pekin'e gönderilmişti. Pekin, Kaddafi'nin istifa etmesi için yapılan uluslararası çağrılara pek kulak asmıyor, buna Libya halkının karar vermesi gerektiğini bildiriyor. Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde Libya hükümet güçlerine karşı güç kullanılmasını öngören oylamada çekimser kalmış, NATO'nun muhalifleri desteklemek için Libya'yı bombalamasına defalarca karşı çıkmıştı.

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