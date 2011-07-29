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Dünya

LİBYALI MUHALİFLERİN KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ BİNGAZİ (A.A) 

29 Temmuz 2011 02:45

-LİBYALI MUHALİFLERİN KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ BİNGAZİ (A.A) - 28.07.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi, askeri komutanları Abdülfettah Yunus'un öldüğünü bildirdi. Konsey Başkanı Mustafa Abdülcelil, Yunus'un ölümüyle ilgili ayrıntıları açıklamadı. Yunus'un ölümüyle ilgili açıklama, muhaliflerin, komutanı sorgulamak üzere cepheden çağırdığının belirtilmesinden birkaç saat sonra geldi. Muhalefet yetkililerinin Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere karşı savaşan muhalif güçlerinin komutanı Yunus'u cepheden çektiği bildirilmişti. Muhalefet kaynakları, Libya lideri Kaddafi'nin muhaliflere katılan eski Güvenlik Bakanı Yunus'un sorgulanmak üzere Brega'dan çağrıldığını belirtmişti. Kaynaklar, Yunus'un neden sorgulanacağını açıklamamıştı, ancak eski bakanın Kaddafi hükümetiyle gizli görüşmeler yaptığına dair söylentiler bulunduğu kaydedilmişti.

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