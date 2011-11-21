-Libyalı muhaliflerin eğlencesi kötü bitti İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Libya'dan tedavilerinin sağlanması amacıyla İstanbul'a getirilen ve özel bir hastanede tedavileri süren 2 muhalif, önce gittikleri barda darp edildiklerini, ardından da kaldırıldıkları hastanede kötü muameleye maruz kaldıklarını öne sürdü. Özel Alman Hastanesinde tedavileri süren Libyalı muhalifler Ebu Aisha Muhammed ile Abdül Manan Ebu Gül, eğlenmek için Beyoğlu'ndaki bir bara gitti. Muhammed ile Ebu Gül daha sonra hesap nedeniyle bar görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda yaralanan Muhammed ile Ebu Gül, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada da, kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle doktorlar ve güvenlik görevlileriyle tartışan Muhammed ile Ebu Gül, hastaneye çağrılan takviye polis ekiplerince yatıştırılarak kontrol altına alındı. Libya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan gelen görevliler yardımıyla basın mensuplarına açıklamada bulunan Muhammed, barda darp edildiğini ve 4 bin avrosu ile cep telefonun alındığını belirterek, hastanede de kötü muameleye maruz kaldığını, vücudunun çeşitli yerlerine enjektör ile vurulduğunu söyledi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise Muhammed ile Ebu Gül'ün tedavi amacıyla kendileriyle ilgilenen hemşirelere saldırdıklarını, bir hemşireyi ve bazı hasta yakınlarını ucunda iğne bulunan enjektörle tehdit ettiklerini, bunun üzerine de güvenlik görevlilerinin duruma müdahalede bulunduğunu ancak şiddet kullanmadıklarını kaydettiler. Hastane yetkililerinin aşırı alkollü olduklarını öne sürdükleri Muhammed ve Ebu Gül'den kan örneği alındı.