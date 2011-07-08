-LİBYALI MUHALİFLERE ASKERİ YARDIMA ENGELLEME WASHINGTON (A.A) - 07.07.2011 - Amerikan Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığının Libyalı muhaliflere askeri yardımı öngören değişiklik önerisini engelledi. Mecliste, 42 yıldır Libya'da iktidarda bulunan Muammer Kaddafi rejimine muhaliflere yardımı sınırlayan yıllık bütçe tasarısının 221 oya karşı 225 oyla kabul edildiği belirtildi. Bu düzenlemeyle Savunma Bakanlığının Libya'da grup ya da bireylere askeri teçhizat, eğitim, tavsiye ve askeri faaliyetlere her türlü desteği vermesi yasaklanıyor. Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi, Haziran sonunda da Başkan Barack Obama'nın Libya'ya askeri müdahalesini onaylayan metni reddetmişti.