T24 LogoT24 Logo
Dünya

LİBYALI MUHALİFLERE ASKERİ YARDIMA ENGELLEME WASHINGTON (A.A)

08 Temmuz 2011 03:11

-LİBYALI MUHALİFLERE ASKERİ YARDIMA ENGELLEME WASHINGTON (A.A) - 07.07.2011 - Amerikan Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığının Libyalı muhaliflere askeri yardımı öngören değişiklik önerisini engelledi. Mecliste, 42 yıldır Libya'da iktidarda bulunan Muammer Kaddafi rejimine muhaliflere yardımı sınırlayan yıllık bütçe tasarısının 221 oya karşı 225 oyla kabul edildiği belirtildi. Bu düzenlemeyle Savunma Bakanlığının Libya'da grup ya da bireylere askeri teçhizat, eğitim, tavsiye ve askeri faaliyetlere her türlü desteği vermesi yasaklanıyor. Cumhuriyetçilerin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi, Haziran sonunda da Başkan Barack Obama'nın Libya'ya askeri müdahalesini onaylayan metni reddetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24