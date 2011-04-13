-LİBYALI MUHALİFLERDEN KORKUNÇ İDDİA LÜKSEMBURG (A.A) - 12.04.2011 - Libya'da muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Konsey, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin kuvvetlerinin bugüne kadar 10 bin kişiyi öldürdüğünü söyledi. Konsey sözcüsü Ali El İsavi, Lüksemburg'da Avrupalı dışişleri bakanlarıyla görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Kaddafi kuvvetleri 10 bin kişiyi öldürdü, 30 bin kişiyi yaraladı, 20 bin kişi de kayıp" dedi. El İsavi, dünya ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nin 1973 sayılı Libya ile ilgili kararına tam destek vermesini beklediklerini de belirttiği açıklamasında, özellikle de sivillerin korunması talebinde bulundu. -NATO YENİ SALDIRI İSTEMEDİ- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), NATO'nun Washington'dan, Libya'da sivilleri koruma gerekçesiyle düzenlenen hava harekatı kapsamında yeniden hava saldırıları düzenlemesini istemediğini bildirdi. Pentagon sözcülerinden Albay David Lapan, 28 üyeli İttifak'ın ABD'nin Libya'daki askeri rolünde herhangi bir değişiklik talep etmediğini söyledi. -İSPANYOL FOTOĞRAFÇININ KURTARILMASI- İspanyol makamlarının, Libya'da Kaddafi güçleri tarafından alıkonulan gazetecilerden İspanyol fotoğrafçı Manuel Varela'nın bırakılması için Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden yardım talep ettiği bildirildi. Bingazi'de kaybolan serbest fotoğrafçı Varela'nın, diğer 3 gazeteciyle birlikte Kaddafi güçlerinin elinde bulunduğu ve kurtarılması için gerekli diplomatik çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi. İspanyol haber ajansı EFE'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Direktörü Santiago Cabanas ile bugün görüşen Varela'nın ailesi, "Sorunu çözmek için Trablus'taki Türkiye ve AB dönem başkanı olması sebebiyle Macaristan'ın büyükelçiliklerinden de yardım talep edildiğine dair kendilerine garanti verildiğini" söyledi. -MİSRATA'DA 2 SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ- Libya'daki muhalefet güçleri, hükümete bağlı kuvvetlerin kuşatma altındaki Misrata kentini topçu bombardımanına tuttuğunu ve askerlerin kente yönelik iki saldırısını püskürttüklerini açıkladı. Muhalefet sözcülerinden Muhammed Ebu Şara, telefonla uluslararası ajanslara yaptığı açıklamada, kentin Trablus sokağında şiddetli çatışmalar olduğunu, muhaliflerin mevzilerini savunduğunu, kentin doğu yakasında Nakel Tekel yolunda da şiddetli çatışmalar meydana geldiğini ve muhalefet güçlerinin bu saldırıları püskürttüğünü söyledi. Çatışmalarda yaralananlar ve ölenler olduğunu anlatan Şara, bir sayı belirtmedi. -MEDVEDEV'DEN ÇAĞRI- Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Kaddafi'nin adını anmadan, Libyalı liderlerin "ülkelerinin gelişmesine imkan tanımaları için gitmeyi kabul etmeleri gerektiğini" söyledi. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Medvedev, Çin televizyon kanalı CCTV ile yaptığı söyleşide, "Bütün Libyalı siyasi liderler, halkın çıkarı için sorumlu bir karar almalı. (Biri) Ciddi ve belki de kaderi için belirleyici olan gitme kararını almalı ve ülkesine gelişme imkanı tanımalıdır. Bunun genel çıkar olacağını düşünüyorum" dedi. Medvedev, "Libya'da durum kontrol edilemez bir hale geldi. Artık devletin varlığının bile tehlikeye girdiğini anlamak lazım geliyor" ifadesini de kullandı. Rusya Devlet Başkanı, Libya'nın kişiler ya da radikaller tarafından yönetilen birçok devlete bölünmesi riskine dikkati çekti. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri olan Rusya, Libya'ya operasyona imkan tanıyan 1973 sayılı kararda veto hakkını kullanmamış, ancak Batılı ülkelerin Libya'ya müdahalesini "içişlerine karışma" olarak niteleyerek eleştirmişti. -AFRİKA BİRLİĞİ LİBYA'DA ATEŞKESTE KARARLI- Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Uld Abdülaziz, Afrika Birliği'nin Libya'da ateşkesin sağlanması konusunda kararlı olduğunu söyledi. Cezayir ajansı APS'deki habere göre, Afrika Birliği heyeti ile Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika arasında yapılan görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Abdülaziz, "Libya halkının yüksek çıkarlarını korumak için bu hedefe (ateşkes) ulaşmakta kararlıyız" ifadesini kullandı. Söz konusu toplantıya, Abdülaziz'in yanı sıra heyette yer alan Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso, Uganda Dışişleri Bakanı Henri Oryem Okello ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping de katıldı.