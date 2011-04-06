Libyalı muhalifler: O bayrağı indirin!

T24 - Libya’nın Bingazi kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanan silahlı bir grup, konsolosluğun tabelalarını söktü.



17 Şubat Devrimci Gençleri tarafından öğlen saatlerinde düzenlenen gösteriden bir süre sonra konsolosluk önünde bir araya gelen bıçaklı ve silahlı bir grup Türkiye Başkonsolosluğuna saldırdı.



Konsolosluk önündeki tabelaları söken ve çevreye zarar veren grup, konsolosluk önüne gelen muhalifler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



Türkiye’den hiçbir yardım beklentisi içinde olmadıklarını belirten ve kendilerini muhaliflerin kurduğu konseyin üyesi olarak tanıtan kişiler, konsolosluktaki Türk bayrağının indirilmesini istedi. Konsolosluktaki bayrak indirilmediği takdirde zorla indirileceği tehdidinde bulunan kalabalık, eylemine devam ediyor.



Sayıları giderek artan öfkeli kalabalık, Türkiye aleyhine sloganlar atıyor.



17 Şubat Devrimci Gençleri tarafından Elmuruc Caddesi’ndeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde öğle saatlerinde düzenlenen gösteride kalabalık adına açıklama yapan Muhammed Bayku, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı, muhaliflere destek vermediği ve muhaliflerin silahlandırılmasına karşı çıktığı gerekçesiyle eleştirmişti. Erdoğan’ın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Bayku, Erdoğan’a, "Libya halkının yanında yer alması" çağrısında bulunmuştu.



Bu arada, Türk Kızılayı tarafından Libya’ya gönderilen 290 ton yardım malzemesini taşıyan geminin de Bingazi Limanı’na yanaştırılmadığı, açıkta bekletildiği öğrenildi.





BAŞKONSOLOS DAVUTOĞLU: Biz bayrağımızı indirmeyiz, onlar da bayrağı indirme cesaretinde bulunamaz



Başkonsolos Ali Davutoğlu’nun, konuyu Dışişleri Bakanlığına bildirmesinin ardından muhaliflerce kurulan geçici konsey yetkilileri ile yaptığı görüşmeden sonra bir grup konsey üyesi konsolosluk önüne geldi.



Konsolosluk önünde uçaksavar bataryası yüklü araç ile güvenlik önlemi alan bazı muhalifler, kalabalığı sağduyulu olmaya çağırdı.



Sloganlar atan kalabalık eylemlerine devam ederken, konsolosluk içerisinde de hareketli dakikalar yaşanıyor. Konsolosluk çevresindeki güvenlik kameralarından gelişmeleri dakika dakika takip eden özel harekat polisleri, olası bir saldırıya karşı alarmda bekliyor.



Konsoloslukta, Başkonsolos Davutoğlu ile 10 başkonsolosluk çalışanı, 5 Türk Kızılayı çalışanı, 3 UMKE görevlisi, 10 özel harekat polisi ve 8 basın mensubu olmak üzere 36 kişi bulunuyor.



Başkonsolos Davutoğlu, eylemin devam ettiğini ancak gösterici sayısında azalma gözlemlediğini belirterek, "Kalabalık grup, bayrak indirilmeyinceye kadar eylemin devam edeceğini söylüyor. Biz de bayrağımızı indirmeyeceğimizi belirttik. Biz bayrağımızı indirmeyiz, onlar da bayrağı indirme cesaretinde bulunamaz. Konsolosluk içinde güvenlik açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Eylemciler de bunu farkında. Bekleyişimiz sürüyor" dedi.







