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Dünya

LİBYALI MUHALİFLER LONDRA'YA BÜYÜKELÇİ ATADI LONDRA (A.A)

28 Temmuz 2011 19:11

-LİBYALI MUHALİFLER LONDRA'YA BÜYÜKELÇİ ATADI LONDRA (A.A) - 28.07.2011 - Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi Londra'ya büyükelçi atadı. Konseyin Londra'daki koordinatörü Cuma el Cemati, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 74 yaşındaki yazar Mahmud Nacva'nın Büyükelçi olarak atandığını duyurdu. Nacva, 32 yıldır Libya dışında yaşıyor ve 80'li yıllardan beri muhalif hareket içinde yer alıyor. İngiltere, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye yakın bütün Libyalı diplomatları sınır dışı etme ve Konseyi ''meşru Libya hükümeti'' olarak tanıma kararı almıştı.

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