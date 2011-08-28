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Dünya

Libyalı muhalifler Kaddafi'yi reddetti TRABLUS (A.A)

28 Ağustos 2011 18:30

-Libyalı muhalifler Kaddafi'yi reddetti TRABLUS (A.A) - 28.08.2011 - Muhalifler, Libya lideri Muammar Kaddafi'nin görüşme önerisini reddetti. Libyalı muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin Enformasyon Bakanı Mahmud Şamam, Kaddafi'nin önerisini reddederek, "Açıkça ifade etmek isterim ki, onları tanımıyoruz" dedi. Kaddafi ve ailesini suçlu olarak gördüklerini ve yakında yakalayacaklarını söyleyen Şamam, "müzakerelerden söz etmenin diktatörlüğün kalıntılarının düşü olduğunu" belirtti. Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, Kaddafi'nin hala Libya'da olduğunu ve geçiş hükümeti kurulması için muhaliflerle müzakere önerdiğini söylemişti. İbrahim, Kaddafi'yi önceki gün gördüğünü belirtmiş, ancak ayrıntılı bilgi veremeyeceğini ifade etmişti.

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