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Dünya

Libyalı Muhalifler: Erdoğan, biz El Kaide değiliz

Bu açıklamaya yanıt, Libya'da muhaliflerin elindeki Bingazi kentinde kılınan Cuma namazında verildi.

01 Nisan 2011 03:00

T24 - İngiltere Başbakanı David Cameron ile Londra'da biraraya gelen Başbakan Erdoğan, ortak basın toplantısında, Libya'daki muhaliflerin silahlandırılmasına karşı olduklarını belirtmiş ve böyle bir şeyin teröre zemin hazırlayacağı uyarısında bulunmuştu.

Bu açıklamaya yanıt, Libya'da muhaliflerin elindeki Bingazi kentinde kılınan Cuma namazında verildi. 

Tahrir Meydanında toplananların ellerinde muhaliflere ait bayrakların yanı sıra Fransa, ABD, İngiltere, Kanada, Lübnan, Tunus ve Katar bayrakları vardı. Türkiye aleyhtarı "Erdoğan, biz El Kaide değiliz. Kaddafi'ni al ve silahlanmamızı engelleme", "Biz asi değiliz, devrimciyiz" yazılı pankartları açıldı.

Mahkeme binası önünde okunan ezanın ardından hazırlanan platformda kalabalığa seslenen ve konuşması sık sık tekbir sesleri ile kesilen Bingazi'nin önde gelen din adamlarından Şeyh Ahmet Muğrabi, Kaddafi yönetimine karşı sürdürdükleri mücadelede yaşamını yitirenleri andı ve Kaddafi askerlerini hain olarak nitelendirdi.

Başbakan Erdoğan'ın Kaddafi yönetiminin yanında yer aldığını öne süren Muğrabi, kendilerinin herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olmadığını, Libya halkının aylardır ülkelerinin özgürlüğü için mücadele verdiğini söyledi.

Muğrabi, Başbakan Erdoğan'ın, Kaddafi'nin değil halkın yanında yer alması gerektiğini ifade etti.

Şeyh Muğrabi'nin bir saat süren hutbesinden sonra Cuma namazını kılan kalabalık, ülkelerinin Kaddafi yönetiminden kurtuluşu ve özgürlüğü için dakikalarca dua etti.Kalabalık, bir süre Kaddafi aleyhine slogan attıktan sonra olaysız dağıldı.

Bu arada, olası bir saldırıya karşı Cuma namazının kılındığı meydan ile çevresindeki binaların çatısında muhaliflerce yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.



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