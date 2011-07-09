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Dünya

LİBYALI MUHALİFLER DOĞUDAN TRABLUS'A İLERLİYOR RUJBAN (A.A)

09 Temmuz 2011 14:30

-LİBYALI MUHALİFLER DOĞUDAN TRABLUS'A İLERLİYOR RUJBAN (A.A) - 09.07.2011 - Libyalı muhalifler, iki cepheden başlattıkları taarruzun üçüncü gününde, Trablus'un doğusundaki Zlitan'ın merkezine doğru ilerlediklerini bildirdiler. Trablus'un güneyinden çarşamba günü saldırı başlatan ve yaklaşık 100 km ötedeki stratejik Kavaliş bölgesini ele geçiren muhalifler, bu sefer başkentin 150 km doğusundaki Zlitan'ın merkezine doğru ilerleme kaydettiklerini açıkladılar. Saflarından 5 kayıp ve 17 yaralı verdikleri çarpışmaların ardından kent merkezine bir km yaklaşmayı başardıklarını belirten muhalifler, Kaddafi yanlısı güçlerin elinde mahkum ve işkenceye uğramış çok sayıdaki aileyi kurtardıklarını kaydettiler. Bu arada, Libyalı muhaliflerin batıda inisyatifi ele aldıklarını doğrulayan ve başarılı taarruzlar düzenleyebildiklerini açıklayan NATO, Kaddafi yanlısı güçlerin yeniden toplandıklarını, silahlandıklarını ve karşı saldırıya geçme aşamasında olduklarını bildirdi. NATO, Kaddafi güçlerinin hala Zaviye, Zuvara ve Trablus'un batısını ellerinde tuttuklarını belirtti. Öte yandan, başkent Trablus'ta bu sabaha karşı 2 şiddetli patlama meydana geldi. Can kaybıyla ilgili bilgi verilmedi.

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