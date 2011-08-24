-Libyalı Muhalifler ateş altında kaldı TRABLUS (A.A) - 24.08.2011 - Libyalı muhaliflerin, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin karargahında, Kaddafi'nin destekçilerinin açtığı ateş altında kaldıkları bildirildi. Libyalı muhaliflerin, dün girdikleri Bab-ül Aziziye karargahını bu sabah dolaşırken, silahlı saldırıya uğradıkları, saldırı üzerine kısa bir süre siper aldıkları, bazılarının koşarak, bir kısmının kamyonetlerle çıkış kapısına yöneldikleri, daha sonra karargaha geri döndükleri belirtildi. Silahlı saldırının ne yönden geldiğinin anlaşılmadığı ifade edilirken, muhaliflerin komutanlarından Muhammed Emin, rejim yandaşlarının, karargahın yakınındaki bölgelerde siper aldıklarını söyledi.