-LİBYALI MUHALİFLER: ARAP ÜLKELERİNİ İKNA EDİN PARİS (A.A) - 20.07.2011 - Libyalı muhaliflerin temsilcileri, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bugün yaptıkları görüşmede, kendilerinin ihtiyacı olan silahın temini için Arap ülkelerini ikna etmesini istedi. Libyalı muhaliflerin askeri kanadının iki komutanı, Sarkozy ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 45 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmeye katılan Fransız yazar ve felsefeci Bernard-Henri Levy, basına yaptığı açıklamada, ''Libyalı muhaliflerin iki komutanı, Cumhurbaşkanı Sarkzoy'den kendilerine gerekli olan silahların temini için müttefik Arap ülkelerini ikna etmelerini istediler ve NATO ile işbirliği talebinde bulundular'' dedi. Levy, silah yardımı konusunda Sarkozy'nin doğrudan bir taahhütte bulunmadığını söyledi. Levy, Libyalı muhaliflerin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan sonra Fransız askeri yetkililerle bir araya geldiğini sözlerine ekledi. Fransa ve İngiltere ile birlikte Kaddafi'ye yönelik hava operasyonlarına katılan Katar başta olmak üzere diğer Arap ülkeleri doğrudan muhaliflere silah yardımı yapılması konusunda çok istekli davranmıyor. Bernard-Henri Levy, krizin başından bu yana Libyalı muhalifler ve Fransız hükümeti arasında aktif arabulucu rolü oynuyor.