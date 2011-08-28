-Libyalı muhalif güçler Bin Cevad'ı ele geçirdi TRABLUS (A.A) - 28.08.2011 - Libyalı muhalif güçlerin, doğudaki sahil kasabası Bin Cevad'ı Libya lideri Muammer Kadadfi'ye bağlı güçlerden aldığı bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü Muhammed El Recali, Kaddafi güçlerinin batıya doğru kaçtığını, muhtemelen Sirte'deki Kaddafi yanlılarına katılacaklarını belirtti. Sözcü, Bin Cevad'da arama yapan muhalif güçlerinin kasabada mevziler kurduğunu söyledi. Bin Cevad, başkent Trablus'un 560 kilometre kadar güneydoğusunda bulunuyor. Muhalifler, başkent de dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünün denetimini sağladı. Öte yandan Kaddafi'nin başsözcüsü Musa İbrahim, New York'tan AP ajansını arayarak, Kaddafi'nin hala Libya'da olduğunu ve muhaliflere geçiş hükümeti kurulması için görüşme önerdiğini kaydetti.