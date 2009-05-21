Libyalı muhalif El Cehmi öldü

Libya'nın önde gelen muhalifi Fethi El Cehmi, tedavi gördüğü Ürdün'e hayatını kaybetti.



El Cehmi'nin ABD'de yaşayan kardeşi, 2002'den bu yana Trablus'taki bir klinikte kendi rızası dışında tutulan, ancak sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Mayısta Ürdün'e tedaviye götürülen ağabeyinin öldüğünü belirtti.



Kardeş El Cehmi, "Libyalıların ellerinde Fehmi'nin kanı var. Tam ve bağımsız otopsi istiyorum" dedi. Fethi El Cehmi, Ürdün'e koma halinde götürülmüştü.



Fethi El Cehmi'nin durumu, ABD-Libya ilişkilerine de konu olmuş, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'la geçen yıl yaptığı görüşmede El Cehmi'nin serbest bırakılmasını istemişti.

