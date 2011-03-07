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Dünya

LİBYALI İSYANCILARA ZEYTİN DALI TRABLUS (A.A)

07 Mart 2011 14:24

-LİBYALI İSYANCILARA ZEYTİN DALI TRABLUS (A.A) - 07.03.2011 - Eski Libya Başbakanı Cadallah Azous El Talhi, isyancı liderlerine diyalog çağrısında bulundu. Devlet televizyonuna çıkarak, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinin ileri gelen şahsiyetlerine hitap eden El Talhi, yabancıların yeniden ülkeyi ele geçirmelerine şans vermemek, akan kanı durdurmaya yardım etmek ve krizi çözmek için ulusal diyaloğa şans tanınmasını istedi. El Talhi'nin, Libya lideri Muammer Kaddafi yönetiminin sıkı kontrolündeki devlet televizyonuna çıkarak isyancılara çağrıda bulunması, eski başbakanın Trablus yönetiminin desteğini alarak böyle bir yayına çıktığını gösterdiği ve bunun Kaddafi'nin, yönetimine karşı çıkan muhaliflerle uzlaşıya hazır olduğunun en açık işareti olabileceği yorumunda bulunuluyor. Libya'nın doğusundan olan El Talhi, 1980'lerde başbakanlık yapmıştı. Trablus yönetimi geçen hafta Bingazi'ye insani yardımlar için bir temsilci atamıştı.

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