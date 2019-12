-Libyalı generalin son sözleri: "Türkiye ayrı bir yere sahip" TRABLUS (A.A) - 29.09.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) önemli askerlerinden ve haftalardır süren Beni Velid kuşatmasının komutanı General Dau Salihin, öldürülmeden bir kaç saat önce AA muhabirine konuştu. Salihin, AA ekibi ile Beni Velid cephesinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta, Muammer Kaddafi'nin yabani hayvanları için yaptırdığı çiftlikte röportaj yaptı. Yolları tozlu, sıvaları dökülmüş iki oda yapıdan oluşan binanın, Beni Velid kuşatmasındaki karargahları olduğunu belirten Salihin, bir Türk gazeteciyle konuşmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. ''Türkiye hem benim için hem de Libyalı direnişçiler için çok ayrı bir yere sahip'' diyen Dau Salihin, ''Sizin yeriniz bizim gönlümüzde apayrı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği destekten ve bizim için söylediklerinden dolayı çok memnunuz'' şeklinde konuştu. Haftalardır süren Beni Velid kuşatması hakkında bilgi veren General Salihin, Kaddafi askerleri ile UGK güçleri arasında süren savaşın Libya'nın geleceğini belirleyecek bir mücadele olduğunu vurguladı. Salihin, ''Beni Velid, Kaddafi'nin tüm silahlı güçlerinin burada olmasından dolayı önemli. Kaddafi'nin çok iyi eğitim almış, özel askerlerinin hepsi beni Velid'de toplandı'' dedi. Kaddafi birliklerinin kendilerine her gün yaklaşık 500 roketatar attığını dile getiren Salihin, şöyle konuştu: ''Biz Beni Velid'e girebiliriz ama ağır silahları kullanmak istemiyoruz. Halkın çoğunluğu UGK'yı destekliyor. Onlara zarar vermek istemediğimizden Beni Velid'e yoğun şekilde saldırmıyoruz.'' UGK silahlı güçlerinin Beni Velid'i üç cepheden kuşattığını bildiren Salihin, ''İçerideki Kaddafi askerlerinin lojistik desteğini tamamen kestik. Elimizden geldiği kadar sivillere zarar vermeden Beni Velid'i onlardan almaya çalışıyoruz. Kuşatma onun için uzun sürdü. Kaddafi'nin iki oğlu, Seyfülislam ve Mutaasım da Beni Velid'de. O nedenle direnç biraz fazla. Oradaki askerleri Seyfülislam Kaddafi yönetiyor'' dedi. Salihin, Kaddafi'nin özel keskin nişancılarının da şu anda Beni Velid'de olduğunu ve kendilerine karşı savaştığını ifade ederek ''Çeşitli bölgelerden gelenlerle Beni Velid'deki toplam keskin nişancı sayısı yaklaşık 4 bin 500 oldu. Kaddafi'nin birliklerinde bin 500'e yakın uzun menzilli roketatarların olduğunu tahmin ediyoruz'' diye konuştu. Her geçen gün cephedeki gönüllü muhaliflerin sayısının artığını bildiren Dau Salihin, kuşatma altındaki Beni Velid'de insanlık dramı yaşandığını ileri sürdü. Şehirde insanların ekmek ve su bulamadıklarını anlatan General Salihin, şunları söyledi: ''Bize her gün bilgi geliyor. Kaddafi güçleri günde 3-5 kişiyi öldürüyor. Geçen gün su bulamamaktan yakınan 83 yaşındaki bir kadın herkesin gözü önünde öldürülmüş. Şehrin bazı yerlerine mayın döşemişler, şehirdekiler kaçmasınlar diye. Bize karşı koyanların içerisinde paralı askerlerin sayısı çok fazla. Seyfülislam Kaddafi bir günde 600 tane roketatar gönderdi üstümüze. Rus yapımı füzelerin haricinde yeni füzeler de atıyorlar. Nereden almışlar bilmiyoruz.'' Kaddafi yanlısı bütün katillerin, hırsızların ve tecavüzcülerin şu anda Beni Velid cephesinde kendilerine karşı savaştığını anlatan Salihin, ''Beni Velid düştüğü an Kaddafi'nin gücünün hepsi bitmiş demektir'' dedi. Beni Velid cephesindeki son durumu duvara yapıştırılan küçük bir haritanın üzerinde anlatan Salihin, savaş bittiğinde Kaddafi'nin yanında yer alanların cezasını adaletin vereceğini belirtti.