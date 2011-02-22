-LİBYALI DİPLOMAT: LİDERLİĞİ BIRAK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 22.02.2011 - Libya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı İbrahim Dabaşi, Kaddafi'ye liderlikten çekilme çağrısında bulundu. Dabaşi, BM'de gazetecilere açıklama yaparken, ''Eğer çekilmezse, halk ondan kurtulmasını bilir'' dedi. Libya'nın BM Daimi Temsilciliğinde çalışan diplomatlar olarak istifa etmediklerini bildiren Dabaşi, bunun nedenini de ''rejime değil, Libya halkına hizmet verdiklerini belirterek açıkladı. Dabaşi, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, Libya'ya uçuş yasağı uygulayarak rejime silah ve ücretli asker gitmesini önlemelerini istedi. Bu arada, Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Şalgam'ın ortalıkta görünmemesi dikkati çekti. -GENEL SEKRETER BAN Öte yandan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, Libya'da savaş uçaklarının sivillere ateş açtığı yönündeki haberlerden çok endişeli olduğu bildirildi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ''Eğer sivillere yönelik bu tür saldırıların yapıldığı teyit edilirse, bu uluslararası insani hukukun ciddi biçimde ihlali anlamına gelir ve Genel Sekreter tarafından da en güçlü şekilde kınanacaktır'' denilmişti. Libya'daki olaylarla ilgili olarak önemli ülkelerle yakın temasta olduğu belirtilen Genel Sekreter Ban, Libya lideri Muhammed Kaddafi ile de telefonda görüşmüştü.