-LİBYALI ÇOCUKLAR GÜL'DEN YARDIM İSTEDİ BİNGAZİ (A.A) - 09.03.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine bağlı askerlerin açtığı ateşte yakınlarını kaybeden üç ilkokul öğrencisi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ABD Başkanı Barack Obama'ya mektup yazarak yardım istedi. Libya'daki olayları takip etmek üzere Bingazi'de bulunan AA ekibinin kaldığı otele gelen 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Şeyma M. ve ablası Havva M. ile 9 yaşındaki Abdurrauf H, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e iletilmek üzere mektup vermek istediklerini söylediler. Şeyma M, Kaddafi uçaklarının açtığı ateş nedeniyle bazı yakınlarının öldüğünü ve Libya'nın birçok yerinde çocukların hayatını kaybetmeye devam ettiğini ifade etti. Uçakların durdurulması için kardeşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazarak yardım istemeyi kararlaştırdıklarını anlatan Şeyma M, yardım için özellikle Türkiye'yi seçmelerinin gerekçesini, ''büyük bir Müslüman ülke'' diye açıkladı. Şeyma ve Havva kardeşler, çiçeklerle süsledikleri mektuplarında, ''Biz Libya'nın çocuğuyuz. Kaddafi kardeşlerimizi ve arkadaşlarımızı acımasızca öldürüyor. Kaddafi güçlerine karşı uçuş yasağı konulması için yardımlarınızı bekliyoruz'' ifadelerine yer verdi. -ABDURRAUF'DAN OBAMA'YA ZOR SORU- Abdurrauf H. de ABD Başkanı Obama için yazdığı, üzerinde muhaliflerin bayrağı ile Kaddafi'yi tasvir eden resimlerin olduğu mektubunda, yardım talebinde bulunuyor. Obama'ya hitaben Abdurrauf H, ''Sorumu hemen cevaplayın. Kaddafi'yi mi, Libyalı çocukları mı tercih edeceksiniz?'' sorusunu yöneltiyor. Çocuklar, AA muhabirinden mektuplarını bir an önce iletmesini isterken, anneleri de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ''Müslüman ülkelerle ilgili tutumunuzu biliyoruz ve Libya ile ilgilenmenizi bekliyoruz'' mesajını iletti.