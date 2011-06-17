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Dünya

LİBYALI 47 ASKER TUNUS'A SIĞINDI TUNUS (A.A)

17 Haziran 2011 00:12

-LİBYALI 47 ASKER TUNUS'A SIĞINDI TUNUS (A.A) - 16.06.2011 - Libyalı bir yarbayın ülkesinden kaçarak Tunus'a sığındığı ve iki günde Tunus'a sığınan Libyalı askerlerin sayısının 47'ye çıktığı bildirildi. Tunus resmi haber ajansı, dün, aralarında subayların da bulunduğu 46 Libyalı askerin teknelerle Tunus'un Tetf limanına gelerek ülkeye sığındığını duyurdu. Adı açıklanmayan Tunuslu yetkili bugün yaptığı açıklamada, son olarak bir yarbayın Sahra Çölü üzerinden sınırı geçerek ülkesine sığındığını bildirdi. Ben Gerdan sınır kentinde Tunus ulusal muhafız birliği tarafından tutulan Libyalı subayın, Tunus'a daha önce kaçan ailesiyle birlikte olmak istediğini söylediği belirtildi.

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