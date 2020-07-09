Libyalı 192 subay adayı askeri öğrenci Türkiye'de eğitimlere başladı

Millî Savunma Bakanlığı, 'Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması' kapsamında Türkiye'ye gelen 192 Libyalı kara harp okulu öğrencisinin bugün Isparta’daki Teröristle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda eğitimlerine başladığını duyurdu.

Libyalı askeri öğrencilerin, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Isparta Süleyman Demirel Havaalanına gelişlerinde muayene edildiği belirtildi.

Öğrencilerin, Halife Hafter güçleri tarafından vurulan Trablus Askeri Koleji'nden geleceği belirtilmişti.

Trablus Askeri Koleji sözcüsü Tuğgeneral Pilot Said el-Malti Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Hafter'ın hava kuvvetleri tarafından bu yılın başlarında eğitimleri sırasında hedef alınan asker ve öğrencilerin, ülkeyi terk ettiğini Cuma günü Türkiye'deki bir askeri okulda eğitim alacağını söyledi.

Trablus Askeri Koleji, ocak ayında füze saldırısına uğramış, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı. Trablus Ulusal Mutabakat Hükümeti, saldırının BAE'nin Haftar ordusuna sağladığı Çin yapımı bir drone tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.