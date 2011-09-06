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Dünya

Libya konvoyu Nijerya'ya ulaştı AGADEZ (A.A)

06 Eylül 2011 08:51

-Libya konvoyu Nijerya'ya ulaştı AGADEZ (A.A) - 06.09.2011 - Nijerya askeri birliklerinin eşlik ettiği Libya'ya ait zırhlı araçların Agadez'in kuzeyindeki Nijer çöl kasabasına ulaştığı bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, konvoyda Libya'nın güneyindeki bir askeri taburda görevli yetkililerin de bulunduğu 200-250 askeri aracın Cezayir üzerinden Nijerya'ya geçtiği belirtildi. Fransız bir askeri yetkili de Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ve oğlu Seyfül İslam'ın da Burkina Faso'ya gitmekte olan bir konvoyda olabileceğini söyledi. Burkina Faso, Kaddafi ve ailesine sürgün önermişti.

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