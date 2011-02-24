-LİBYA'DAN 2 UÇAK DAHA İSTANBUL'A İNDİ ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Libya'daki Türklerin tahliyesi çerçevesinde Türk Hava Yolları'nın iki charter uçağının Atatürk Havalimanına indiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Libya'dan karayoluyla Mısır'a geçişleri sağlanan Türkleri taşıyan THY'nin ilk charter uçağının, Mısır'ın Borg-al-Arab Havalimanı'ndan hareketle İstanbul Atatürk Havalimanına 165 yolcuyla saat 15.00'de vardığı belirtildi. Açıklamada, THY'nin ikinci charter uçağının ise saat 16.15'de, yine 165 yolcuyla Atatürk Havalimanına indiği bilgisi verildi. -180 TÜRK DAHA İSTANBUL'A GETİRİLDİ- Libya'dan Mısır'ın İskenderiye kentine geçen 180 Türk daha THY'nin özel seferiyle İstanbul'a getirildi. İskenderiye'den kalkan THY ait TK 3997 sefer sayılı uçak, saat 14.55'te 180 yolcusuyla İstanbul Atatürk Havalimanına indi. Yolculardan Mesut Ulusoy, 5 gün boyunca 200 kişi Derne'de düğün salonu gibi bir yerde kaldıklarını belirterek, daha sonra taksilerle Mısır sınırına geldiklerini söyledi. Halkın elinde olan yolların güvenli olduğunu ifade eden Ulusoy, çalıştıkları yerleri yağmalayanların daha sonra kendilerini evlerinde ağırladıklarını anlattı. Gürcan Erman da kendi imkanlarıyla Mısır'a kaçtıklarını belirterek, yollarda sorun yaşamadıklarını ifade etti. Eşinin Libya'daki bir İngiliz firmasında proje müdürü olarak görev yaptığını anlatan Eylem Atılgan da olayların büyük bölümünün dışarıya yansımadığını, yerel halktan aldıkları bilgiye göre 4 gün önce Labrak havaalanına indirilen 700 paralı askerin öldürüldüğünü öne sürdü. Sivil halkın tamamının silahlı, güvenliğin ise gençler tarafından sağlandığını ifade eden Atılgan, yerel halkın iyi davrandığını ve Türkler'e sempati duyduğunu dile getirdi.